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Sarıyer'de kan donduran olay! Karısını ve kayınvalidesini pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Sarıyer'de kan donduran olay! Karısını ve kayınvalidesini pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
06.07.2023 10:26

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Kan donduran olay İstanbul'un Sarıyer ilçesinde meydana geldi. Erdal Şahin, tartıştığı eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi S. Şahin'i pompalı tüfekle katletti. Ardından Erdal Şahin aynı tüfekle intihar etti. İşte detaylar...

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Olay, Pınar Mahallesi Sarıyer Caddesi Boğaziçi Sitesi D Blok'ta saat 19.45 sıralarında meydana geldi.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ ARDINDAN İNTİHAR ETTİ
Erdal Şahin, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi S. Şahin'i pompalı tüfekle vurdu. Erdal Şahin daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR
S. Şahin'in eşi ve Erdal Şahin'in kayınpederi Mehmet Şahin eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.

Mehmet Şahin polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu, Erdal Şahin, eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesinin öldüğü tespit edildi.

KAYINPEDER KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Öte yandan Mehmet Şahin'in de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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