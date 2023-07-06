T24’ten LGBT terörüne skandal destek! Sapkınları kamera karşısına geçirip çocukları hedef aldılar! |VİDEO

ABD'li düşünce kuruluşu Center for American Progress'in "Türkiye'nin Değişen Medya Ortamı" adındaki raporunda Batı fonlarıyla finanse edildiği ispatlanan T24 'haber' sitesi, Batı'nın aile kurumunu hedef alan LGBT dayatmasına da hizmet veriyor.

T24'ün YouTube kanalındaki 'Ayrık Otu' isimli programda sık sık LGBT propagandası yapılıyor. Ancak kanalda yayınlanan son videoda bu kez çocuklar hedef alındı.

CİNSİYET DOĞUŞTAN GELMİYOR, ÖĞRETİLİYORMUŞ!

Programda ismi gizlenen ve yüzüne maske takan bir LGBT'li, cinsiyetin doğuştan olduğunu reddederek "Cinsiyetler çocuklara öğretiliyor. Aslında çocuk doğduğu zaman kendisine dair böyle şeyler düşünmüyor ama biz ona kadın veya erkek olmayı öğretiyoruz daha ilk dakikadan itibaren." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Açıklamasında çocukları hedef almayı sürdüren LGBT'li "'Trans çocuklar' dediğimizde bir anda ortalık karışıyor 'Çocuk trans olamaz çocuk gay olamaz veya eşcinsel bir duygu hissedemez' gibi. Burada birincil olarak verilen tepki 'çocukları seksüalize ediyorsunuz' oluyor. Ama asıl bunu yazanlar çocukları seksüalize etmiş oluyorlar." diye konuştu.

Söz konusu programda LGBT sapkınlığına karşı olan aileler 'zorba' olarak tanımlandı.

"ÜLKEYİ KATAR'A SATTINIZ" DİYEN T24, DUVAR, MEDYASCOPE VE BİANET'İ BAKIN KİM FONLUYORMUŞ

Dolarla konuşan dolarla yazan gazetecilerin maskesi bir kez daha düştü. Gazetecilik ilkeleri üzerine gölge gibi çöken sözde gazetecilerin talimatla haber yazdığı kesinleşti. T24, Duvar, Medyasope, Bianet gibi internet sitelerini ABD'nin fonladığı ortaya çıktı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 26 Kasım'da internet sitesinde yayınladığı ilanda "Demokrasiyi güçlendirme Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirme gibi başlıklarda sivil toplum kuruluşlarına, medyaya, derneklere ve bireylere 5 bin ila 50 bin arasında hibe programı başlattıklarını" duyurdu.

Bu ilanın ardından gözler geçmişte kimlerin destek aldığına çevrilmişti. Merak edilen sorunun cevabı ABD'nin ünlü düşünce kuruluşundan geldi.

5 MİLYON 400 BİN TL HİBE ALMIŞLAR

Center of American Progress'in Türkiye'nin Değişen Medya Ortamı isimli raporunda T24, Duvar, Medyascope ve Bianet gibi internet sitelerinin yurt dışı kaynaklı fonlandığı belirtildi.

Öyle ki CHP yandaşlığı ve Türkiye düşmanlığı ile bilinen bu siteler 2016-2019 yılları arasında tam 5 milyon 400 bin lira destek aldı.

ABD kongresine bağlı yarı resmi bir kuruluşa verilen destekler sürerken Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı "Yasa yapılsın yabancı fonlar yasaklansın" çıkışında bulundu.

DOLARLA ÇALIŞAN SÖZDE GAZETECİLER SUSKUN

Katar'ın Türkiye'ye yatırımlarından sonra "Memleketi Katar'a sattınız" diyen sözde gazetecilerin olay karşısında suskunlukları sürüyor.