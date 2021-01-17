Genç kadına falçatalı dehşet! Boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü parçaladı!

Korkunç olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Boşanmak isteyen Ukrayna uyruklu Anna Butim, kocası Mesut Öztürkmen tarafından falçatalı saldırıya uğradı. Yüzünde derin yaralar açılan genç kadın, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla yaşadığı kabusu duyurmaya çalıştı. Anna Butim'i tanınamaz hale getiren Mesut Öztürkmen tutuklandı. Yüzü parçalanan Anna korkunç anları tek tek anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Ukraynalı Anna Butim (28), 15 Ocak günü Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından kıskançlık nedeniyle falçatalı saldırıya uğradı. Talihsiz kadın, yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu şüpheli Mesut Ö. yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheli polise verdiği ifadesinde, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım üzerine olay yerine gittiğini anlattı. Mesut Ö., eşinin yanında bulunan bir erkekle samimi olduğunu gördüğünü iddia ederek, olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Şüphelinin ayrıca intihara teşebbüs ve tehdit suçundan da kaydı olduğu ortaya çıktı. Mesut Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adil makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.