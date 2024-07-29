SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Galata'da 5 katlı bir otelde yangın!
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024, 19:04 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2024, 19:04

Galata'da 5 katlı bir otelde yangın!

Beyoğlu Galata Küçük Hendek Caddesi'ndeki 5 katlı bir otelde yangın çıktı. Ekipler tarafından söndürülen yangın sonucu otelde büyük hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.

Beyoğlu'nda 5 katlı otelin çatı katında elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası çatıda maddi hasar meydana geldi.

GALATA'DA OTELDE YANGIN



Yangın, saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Küçük Hendek Caddesi üzerindeki 5 katlı otelin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın, korku ve paniğe neden oldu. Yangın esnasında otelde bulunan turist müşteriler ve personel tarafından tahliye edildi. İhbar üzerine olayına yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alındı.

OTELDE YANGIN



"TURİSTLER, HERKES ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KAÇIYORDU"

Galata esnafından Ömer Keskin, "Ben burada oturuyor kahve içiyordum. Bir baktım dumanlar falan çıkıyor. Sonra bir baktık çatı yanıyor. Çok fenaydı. Turistler, herkes çığlık çığlığa kaçıyordu. Bir tane kadın sinir krizi geçirdi. Mal sahibiymiş, yazık oldu kadına" ifadelerini kullandı.

BEYOĞLU YANGIN



İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrası yangın tamamen söndürülürken, yangın esnasında yaşanan panik sona erdi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası otelin çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SIRADAKİ VİDEO
Tekirdağ Hayrabolu'da fabrika yangını!
29.07.2024Pazartesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Namık Tan'a Mavi Vatan tepkisi: Milletimizden özür dilesin
29.07.2024Pazartesi
Kastamonu'da otluk alanda yangın! Bir anda büyüdü ormana sıçradı!
29.07.2024Pazartesi
Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
29.07.2024Pazartesi
Malatya Darende'de feci kaza: 1 ölü | Kaza anı kamerada!
29.07.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Batman-Beşiri-OSB Karayolu’nda feci kaza: 2’si çocuk 4 ölü! | Olay yerinden ilk görüntüler! 00:56
Batman-Beşiri-OSB Karayolu'nda feci kaza: 2'si çocuk 4 ölü!
29.07.2024Pazartesi
Filenin Sultanları Paris 2024’e harika başladı! Hollanda’yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yendiler 01:04
Filenin Sultanları Paris 2024'e harika başladı!
29.07.2024Pazartesi
10 yıldır komada olan Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti! 04:27
Kenan Işık'tan acı haber geldi
29.07.2024Pazartesi
Kenan Işık’ı kaybetti! Oyuncu Tamer Karadağlı, Işık’ı bu sözlerle anlattı 01:37
Kenan Işık’ı kaybetti!
29.07.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA