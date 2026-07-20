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Oğuzhan Uğur adliyeye sevk edildi
Oğuzhan Uğur adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 13:29
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Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.
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