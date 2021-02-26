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Frankurt Havalimanı'nda koronavirüs bahanesiyle işten çıkartılan Türkler açlık grevi başlattı

Frankurt Havalimanı'nda koronavirüs bahanesiyle işten çıkartılan Türkler açlık grevi başlattı
26.02.2021 14:16
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Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda yer hizmetleri ve yolcu taşımacılığı alanında çalışırken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bahane edilerek işten çıkarılan 5 işçi açlık grevine başlarken, işten çıkarılan diğer 225 işçi eylem yaparak onlara destek veriyor. Öte yandan 2020 yılındaki veriler İstanbul Havalimanı ile Frankfurt Havalimanı arasındaki farkı çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. İstanbul Havalimanı, geçen yıl 23,4 milyon yolcu sayısı ile Avrupa havalimanları arasında birinci sırada yer aldı. Almanya'daki Frankfurt Havalimanı ise 18.8 milyon yolcuyla 5. sırada kendine yer bulabildi.


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