FOX TV'nin sanayi üretimi üzerinden yaptığı algı operasyonunu Bakan Varank çökertti!

Yalan ve manipülatif haberin adresi FOX TV'nin bir haberi daha yalan çıktı. Selçuk Tepeli’nin sunduğu FOX ana haberde sanayi üretimi üzerinden yapılan algı operasyonuna Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sert tepki gösterdi. İstatistiklerle cevap veren Varank, “Yalan habercilikte ihtisas yapmış bu iftiracılara cevabı biz değil rakamlar versin!” ifadelerini kullandı.

FOX televizyonunun "gerçekleri eğip bükerek vatandaşların aklını bulandırma peşinde" olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yalan habercilikte ihtisas yapmış bu iftiracılara cevabı biz değil rakamlar versin!" diyerek birçok istatistik yayımladı.

FOX televizyonunun "Madem sanayide üretim artıyor, peki elektrik tüketimi nasıl düşüyor?" haberine resmî sosyal medya hesabından yanıt veren Varank, "Pandemiye rağmen Türkiye'nin sanayi üretimi artıyor. Tüm veriler de bu artışı doğrular nitelikte." sözlerini kullandı.

Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki elektrik tüketiminin pandemi öncesinin de üzerine çıktığını vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, şunları kaydetti:

"Sanayide çalışan sayısı hazirandan itibaren ciddi yükselişte. Sanayideki istihdamda yüksek teknolojinin payı artıyor. Türkiye üreterek büyümeye devam edecek!"

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ YILLIK BAZDA YÜZDE 11 YÜKSELDİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım 2020'de madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,5 artış gösterdi.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 arttı.

Söz konusu ayda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin Kasım 2020'de, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artmasını bekliyordu. Kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,3 artacağı öngörülmüştü.