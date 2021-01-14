SON DAKİKA: Ümit Özdağ'dan partisi ve CHP'ye sert sözler: 45 kişiyi istifaya zorladılar

Son dakika haberine göre, İyi Parti'den ihraç edilen ancak mahkemenin kararı iptal etmesiyle yeniden geri dönen Ümit Özdağ, önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, partisi ve CHP'ye sert bir şekilde eleştirerek, "İyi Parti beni basın yoluyla tehdit ediyor. Muğla'ya gidersen gereken yapılacak diye haber gönderiyorlar. Muğla teşkilatından 45 kişiyi ziyarete gideceğim için istifaya zorladılar. İyi Parti ne varlığını CHP'ye borçludur, ne de CHP'nin korumasına muhtaçtır." dedi.

İyi Parti'den ihraç edilen ancak mahkemenin kararı iptal etmesiyle yeniden geri dönen Ümit Özdağ, önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, partisini eleştirerek, "İYİ Parti beni basın yoluyla tehdit ediyor. Muğla'ya gidersen gereken yapılacak diye haber gönderiyorlar. Muğla teşkilatından 45 kişiyi ziyarete gideceğim için istifaya zorladılar." dedi.





Ümit Özdağ'ın açıklamalarından satır başları;



BENİ TEHDİT EDİYORLAR

81 il başkanı içerisinde sadece Muğla İl Başkanı 'Mahkemenin kararından önce imza vermeyeceğim' diyerek vicdanına uygun davrandı. Ben de Muğla'ya giderek kendisine teşekkür edeceğim.

Bana basın yoluyla tehditler geliyor. Muğla'ya gidersem gereken yapılacakmış. Muğla'da baskılar yapılarak 45 kişi istifa ettirildi. İl başkanı tehdit edildi.

HERKES SAYGI DUYMALI

Mahkemenin almış olduğu karara herkes saygı duymalı. Mahkeme kararı alır almaz İYİ Parti grubuna bu basın toplantısını bildirdim.

Benim tavsiyem herkesin hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi içine sindirmesidir.

İYİ PARTİ VARLIĞINI CHP'YE BORÇLU DEĞİL

İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir' gibi bir lafa maruz kaldık. İYİ Parti ne varlığını CHP'ye borçludur, ne de CHP'nin korumasına muhtaçtır. İYİ Parti kurulduktan sonra 7 ay sonra girdiği ilk seçimde CHP'nin onlarca yıl sonra aldığı oyun yarısını almıştır.

HDP TÜRKİYE DÜŞMANI BİR YAPIDIR

HPD siyasi parti değildir. Kandil'den ve İmralı'dan aldıkları talimatlarını yerine getiren bir yapılanmadır. HDP Türkiye düşmanı bir yapıdır.