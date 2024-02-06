SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024, 11:38 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, 12:04

Fondaş Halk TV'de İsmail Küçükkaya'dan büyük itiraf: "Deprem bölgesinde olağanüstü bir çaba var"

Asrın felaketinin üzerinden tam bir yıl geçti. Deprem bölgesinde devlet varıyla yoğuyla yaralarını sarmaya devam ederken muhalefet unsurları enkaz üzerinde tepindi. Acılar üzerinden rant devşirip kirli bir siyaset izledi. Hakarete maruz kalan depremzedeler "Namerde muhtaç etme bizi" diyerek Başkan Erdoğan'a çağrı yaptı. Erdoğan liderliğinde hükümet de depremzedeleri namerde muhtaç etmeyip 1 yıl içerisinde konutları dikti. Tam da bu noktada deprem simsarı CHP fondaşlarından büyük bir itiraf geldi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya "Olağanüstü bir çaba var" dedi, yabancı gazetecilerin "Dünyanın başka bir yerinde aynı anda bu kadar inşaatın yapılabilmesi mümkün değil" sözlerini aktardı.

SIRADAKİ VİDEO
Muharrem İnce: ''Muhalefet bu seçimde hüsrana uğrayacak''
05.02.2024Pazartesi
Konya cinayet haberi: Arabasıyla çarptı, 4 saat işkence edip öldürdü, yakmaya çalıştı, yanmayınca gömdü! Görüntüler ortaya çıktı!
05.02.2024Pazartesi
Palalı Sabri cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi!
05.02.2024Pazartesi
Saruhanlı Cinayet Haberi: Arkadaşını Camide Katletti! Saldırı Anı Kamerada!
05.02.2024Pazartesi
Öncelikli proje deprem... Murat Kurum açıkladı: "İstanbul'da 650 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız"
05.02.2024Pazartesi
Bunlar da Var
SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi silahlı çatışma! 2 ölü! 3’ü polis, 5 yaralı! 01:05
Çağlayan Adliyesi silahlı çatışma! 2 ölü!
06.02.2024Salı
SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı! Videolu 03:18
Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı!
06.02.2024Salı
Hatay’da depremzedelerden CHP’li Lütfü Savaş’a istifa çağrısı! 01:29
Hatay'da depremzedelerden CHP'li Lütfü Savaş'a istifa çağrısı!
06.02.2024Salı
Hatay’da depremzedelerden Özgür Özel’e sert tepki 00:34
Hatay'da depremzedelerden Özgür Özel'e sert tepki
06.02.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA