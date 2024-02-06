Fondaş Halk TV'de İsmail Küçükkaya'dan büyük itiraf: "Deprem bölgesinde olağanüstü bir çaba var"

Asrın felaketinin üzerinden tam bir yıl geçti. Deprem bölgesinde devlet varıyla yoğuyla yaralarını sarmaya devam ederken muhalefet unsurları enkaz üzerinde tepindi. Acılar üzerinden rant devşirip kirli bir siyaset izledi. Hakarete maruz kalan depremzedeler "Namerde muhtaç etme bizi" diyerek Başkan Erdoğan'a çağrı yaptı. Erdoğan liderliğinde hükümet de depremzedeleri namerde muhtaç etmeyip 1 yıl içerisinde konutları dikti. Tam da bu noktada deprem simsarı CHP fondaşlarından büyük bir itiraf geldi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya "Olağanüstü bir çaba var" dedi, yabancı gazetecilerin "Dünyanın başka bir yerinde aynı anda bu kadar inşaatın yapılabilmesi mümkün değil" sözlerini aktardı.