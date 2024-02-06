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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024, 11:55 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, 12:33

SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı! (Videolu)

Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma meydana geldi. Patlayan silah sesleri paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı. Vatandaşların panik anları anbean kameralara yansıdı. İşte Çağlayan Adliyesi'nden ilk görüntüler...

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Saldırıda 3'ü polis 5 kişi yaralanırken, 2 saldırganında da etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi silahlı çatışma! 2 ölü! 3ü polis, 5 yaralı!
SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi silahlı çatışma! 2 ölü! 3'ü polis, 5 yaralı!

Edinilen ilk bilgilere göre, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı.Saldırıda 3'ü polis 5 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde büyük panik yaşandı.

SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi saldırı anı videosu izle! Çatışma anı görüntüsü
SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi saldırı anı videosu izle! (Çatışma anı görüntüsü)

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