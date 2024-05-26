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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024, 13:43 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024, 13:43

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi!

Terörle kararlı ve kesintisiz mücadele sürüyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröris ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

Türkiye, güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına asla müsaade etmeyecek.

PKK'ya ölümcül darbe vurmak için hazırlıklar son sürat sürerken Mehmetçik de sınır hattındaki terör temizliğini sürdürüyor.




Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildiğini duyurdu.

Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.





MSB'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin MSB'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.

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