Türkiye, güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına asla müsaade etmeyecek.
PKK'ya ölümcül darbe vurmak için hazırlıklar son sürat sürerken Mehmetçik de sınır hattındaki terör temizliğini sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildiğini duyurdu.
Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin MSB'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.