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Firari FETÖ’cü Savaş Genç’ten CHP’ye kaos çağrısı: ’’Her şehirde eylem yapın!’’
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Firari FETÖ'cü Savaş Genç'ten CHP'ye "kaos" çağrısı: ''Her şehirde eylem yapın!''

Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:52:34

İBB’deki 560 milyar TL’lik yolsuzluk soruşturmasının ardından Özgür Özel’in sokak çağrıları ve Türkiye’yi Batı’ya şikayet eden söylemleri dikkat çekerken, CHP’ye bir akıl da firari FETÖ’cü Savaş Genç’ten geldi. Savaş Genç, “Her şehirde eylem yapın, Türkiye’yi ayağa kaldırın” diyerek CHP’ye açık açık kaos çağrısında bulundu. Gelişme, "CHP yine FETÖ’nün istikamet çizdiği bir siyasi hatta mı savruluyor?" sorusunu gündeme getirdi. Hain çağrıyı TAKVİM yazarı Bülent Erandaç A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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