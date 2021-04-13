RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli operasyon! Aralarında muvazzaf askerlerin ve polislerin de olduğu 84 şüpheli...

FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli operasyon! Aralarında muvazzaf askerlerin ve polislerin de olduğu 84 şüpheli...

FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli operasyon! Aralarında muvazzaf askerlerin ve polislerin de olduğu 84 şüpheli...
13.04.2021 09:11
Ana Sayfa 11:30
Orucu bozan şeyler nelerdir?
Ana Sayfa 01:52
Sanayi üretimi beklentilerin...
Ana Sayfa 03:42
Borsa güne nasıl başladı? 13...
Ana Sayfa 00:38
Doğum kiloları gitti Sinem...
Ana Sayfa 03:10
Yerin metrelerce altında ilk...
Ana Sayfa 02:01
Adana’da şafak vakti DEAŞ...
Ana Sayfa 01:04
5 yıldızlı otelde...
Ana Sayfa 02:34
Ergün Mengi’ye tutuklama...
Ana Sayfa 00:59
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:45
Sadakatsiz 26. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:30
Zeynep Öztürk'ün, Spagetti...
Ana Sayfa 05:46
Aşılama sonrası vakaların...

Son dakika haberi... 15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne operasyonlar sürüyor. Savcılık talimatıyla aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 84 şüphelinin gözaltına alınması için İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir ve farklı illerde eş zamanlı operasyon başlatıldı.


15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne operasyonlar sürüyor.

İzmir'de FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensubu olduğu ileri sürülen 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için kolluk kuvvetlerince operasyon başlatıldı.

MUVAZZAF ASKER VE POLİSLER
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensubu olduğu ileri sürülen 29'u Kara Kuvvetleri, 7'si Hava Kuvvetleri, 4'ü Deniz Kuvvetleri, 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olup; 3'ü yüzbaşı, 6'sı teğmen, 7'si üsteğmen, 34'ü astsubay, 4'ü uzman çavuş rütbesinde olan 42 muazzaf asker ve 10'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 64 askeri personel ile ayrıca 14'ü aktif görevde olduğu öğrenilen 20 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON BAŞLADI
Savcılık talimatıyla 84 şüphelinin gözaltına alınması için İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir ve farklı illerde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları