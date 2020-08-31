FETÖ'nün 7 yıldızlı ihanet yuvasını A Haber görüntüledi

31.08.2020 15:06

FETÖ elebaşısının darbe girişimi başarılı olsaydı geleceği Ankara’daki sarayını ilk kez görüntüledik. 7 yıldızlı devasa malikane şatafatıyla dikkat çekiyor. 11 yatak odasının olduğu sarayda 30 kişilik sinema salonu bile var. 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen Ankara'ya gelecekti ve firari Akın İpek tarafından yaptırılan adeta saray yuvasında darbecilerden oluşan ilk 'Bakanlar Kurulu'nu toplayacaktı. A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu, TMSF'ye devredilen o malikane girdi. İşte A Haber'e özel o görüntüler...

15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi başarılı olsaydı FETÖ elebaşının geleceği evin içerisini A Haber görüntüledi. FETÖ'den firari iş adamı Akın İpek'in Ankara'da yaptırdığı o malikanede darbecilerin "Bakanlar Kurulu" masası bile var! İşte 61.5 milyon lira değerindeki TMSF'ye devredilen o darbe yuvasının içeresinden A Haber kameralarına özel görüntüler...









