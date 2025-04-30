FETÖ’den aranan 3 kişi yakalandı!

Giriş Tarihi: 30.04.2025 23:35:33

Kayseri'de FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 1'i firari hükümlü 3 kişi, 'gaygubet' adı verilen hücre evlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı A.A. (47) ile 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan meslekten ihraç müfettiş yardımcısı M.T. (37) ve örgütün emniyet yapılanmasına yer alan F.K.'nın (50) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 'gaygubet' adı verilen hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 3 kişiden A.A., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.