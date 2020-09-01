FETÖ’cü hainler jet ski ile kaçmaya çalıştı, adaya ulaşamadan yakalandı!

01.09.2020 17:33

Fetullahçı Terör Örgütü’ne mensup oldukları gerekçesiyle haklarında örgüt üyeliğinden yargılama devam eden FETÖ üyesi eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B., İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince jet ski ile Sakız Adası’na kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüpheliler tutuklandı. Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman'ın özel haberi...

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'nca aranan-yargılama süreci devam eden FETÖ üyelerinin deniz yolu ile Yunan adalarına kaçışları ve bu kaçışları organize eden şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları'nda görev yapmakta iken 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan KHK ile ihraç edilen ve yargılama süreci devam eden FETÖ üyesi eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B.'nin deniz yolu ile yurt dışına kaçmak istediği tespit edildi. Şüphelilerin İstanbul'dan İzmir'e gelerek Çeşme, Selçuk ve Dikili ilçelerinde keşif yaptıkları belirlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri takibe aldı.

JET SKİ İLE KAÇIŞ

Bu kapsamda 29 Ağustos 2020 günü şüphelilerin Çeşme İlçesi'nden satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'a bağlı Sakız Adası'na kaçmaya çalıştıkları anlaşıldı.

Kolluk kuvvetlerinin titiz çalışması sonucu şüpheliler kaçamadan Çeşme İlçesi Pırlanta Plajı açıklarında yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin Jandarmadaki işlemleri ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi.

Sabah/ Nazif Karaman