FETÖ'cü Adil Öksüz kuzeni Ali Öksüz'ü MİT’e nasıl sızdırdı? Teşkilat faaliyetlerini örgüte bildirmiş!

Firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün, kuzeni Ali Öksüz'ü Milli İstihbarat Teşkilatı'na koruma emniyet görevlisi olarak sızdırdığı ortaya çıktı. Zanlının araç plakaları, bakanlar, büyükelçiler ve görevlendirildiği bölgelerdeki teşkilat faaliyetlerini örgüte aktardığı tespit edildi. FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kuzenine 23 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Son dakika haberine göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ün kuzeni Ali Öksüz'ü Milli İstihbarat Teşkilatına sızdırdığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre soruşturma dosyasında Adil Öksüz'ün kuzeni Ali Öksüz, silah kullanma ve koruma görevi ile ilgili eğitim aldıktan sonra 2012'de Milli İstihbarat Teşkilatına koruma görevlisi olarak göreve başladı.





2015'te Siirt Bölge Müdürlüğü'ne dış koruma olarak tayin olan zanlı, 2017 yılı Nisan ayında ihraç edildi. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada FETÖ üyesinin, kendi adına kayıtlı numaradan ankesörlü hatlardan aranarak mahrem abileriyle bağlantı kurduğu belirlendi.









FETÖ'CÜ ADİL ÖKSÜZ'LE 3 GÖRÜŞME

Ali Öksüz'ün 2012'de Milli İstihbarat Teşkilatı'na başvurmasının ardından firari imam Adil Öksüz ile görüşmeler yaptığı da tespit edildi. Teşkilata başvuru esnasında tanzim ettiği Aday Tanıtım Formunu 19 Nisan'da dolduran Öksüz'ün 22 Şubat, 2 Mart ve 25 Mart tarihlerinde Adil Öksüz'le görüşmeler yaptığı belirlendi. Kendisinin Adil Öksüz'ü taziye için aradığını öne süren Ali Öksüz, ifadesinde "Adil Öksüz ile akrabayız, ben bu konuyla ilgili görüşmedim ancak babam, işe girebilmem amacıyla Adil Öksüz'ü aramış olabilir" dedi. Örgüt bağlantısı 2012'de başlayan Ali Öksüz'ün mahrem yapılanma hiyerarşisinde 'öğrenci' konumunda faaliyette bulunduğu ve örgüt abilerine bilgi sızdırdığı tespit edildi.









'İSTENİLEN BİLGİLERİ ÖRGÜT ABİLERİNE AKTARIYORDU'

Örgüt bağlantısı tespit edilen Öksüz'ün MİT'in faaliyet konuları ve çalışanları hakkındaki bilgileri, MİT'e giriş çıkış yapan araçların ve önemli kişilerin bilgilerini örgüt imamlarına aktardığı tespit edilmesinin ardından Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açıldı. Örgüt içerisinde "Önder" kod adını kullandığı belirlenen zanlı hakkında tanık olarak ifade veren Ö.K., "FETÖ mahrem yapılanmasında bilgiler öğrenci olarak Önder kod Ali Öksüz'den de aynı şekilde istenmişti. Koruma olmaları sebebiyle onlardan istenen bilgiler, kuruma giriş yapan araçların bilgileri, kimlerin giriş çıkış yaptığı hasetten biraz daha önde gelen şahıslar, bunlar gazeteci olabilir, önemli olan bürokrat olabilir, bakanlar olabilir tabi bunlar değişik zamanlarda değişik kapılarda çalıştıkları için hangi kapıda bulunuyorlarsa o kapıdan giren çıkanlarla alakalı bilgileri bizlerle paylaştılar. Bu bilgileri mahrem yapı içerisinde, örgütsel manada üstümüz konumunda bulunan Tahir Kod Murat Karabulut'a veriyorduk, bilgilerin daha sonra ne olduğunu ve akıbetini bilmiyorum, ancak dönem içerisinde büyük hadiseler olduğunda, örneğin, MİT TIR'ları olayında olduğu gibi bu bilgilerin kullanılmış olduğunu tahmin ediyorum" dedi.









23 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Ali Öksüz'e FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etme suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün olmak üzere toplam 23 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ali Öksüz'ün yargılandığı davanın gerekçeli kararında, Devletin güvenliği ve bekasına, milli menfaatler ile milli güvenliğine ilişkin, özünde devlet sırrı niteliğindeki bilgiler olduğu, sanığın bu bilgileri bağlantılı olduğu mahrem imamlarla yaptıkları bazen haftalık, bazen aylık toplantılarda vermek üzere temin ettiği kaydedildi.

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