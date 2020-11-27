



MAHŞERDE HESAPLAŞACAĞIZ

Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaki saldırıda şehit olan komiser Cennet Yiğit'in babası Kemal Yiğit, "Hainler eğer başarsaydı, bize de hayat hakkı tanımazlardı" dedi.





Şehit Gülşah Güler - Şehit Kübra Doğanay



Şehit komiser yardımcısı Gülşah Güler'in babası Hüseyin Güler ise "İçeride çürüsünler. Şunu unutmasınlar ki, daha Allah'ın huzurunda, mahşerde hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.

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