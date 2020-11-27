Mahkeme, 77 kişinin kasten öldürülmesi, anayasayı ihlal ve Erdoğan'a suikasttan ceza yağdırdı. 4 sivil imam ile 15 askeri, 79'ar kez ağır müebbete çarptırdı. Ayrıca 3 bin 901'er yıl daha ceza yazdı.
HAİNLERE 'AKIN AKIN' MÜEBBET
Akıncı Üssü davası bitti. 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'yı kana bulayan FETÖ'cü hainlere 79'ar kez ağır müebbet hapis verildi.
Hainler, "Görüşürüz seninle" diyerek hakimi tehdit etti.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü davasında karar açıklandı. Sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve darbeyi yöneten 15 asker hakkında 'Anayasayı ihlal' ve 'Cumhurbaşkanına suikast' ile 77 kişiyi kasten öldürmek suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl hapis cezası verildi.
291 sanık 1 kez ağırlaştırılmış müebbet alırken 70 sanık beraat etti. Kararın okunmasının ardından eski Albay Fatih Yarımbaş ise "Görüşürüz seninle" diyerek mahkeme başkanını tehdit etti.
GÜN YÜZÜ GÖRMEYECEKLER
Eski tuğgeneraller Bekir Ercan Van, Kemal Mutlum, Recep Sami Özatak, Aydemir Taşçı, eski albaylar Veysel Kavak, Ali Durmuş, eski yarbaylar Hakan Karakuş (Akın Öztürk'ün damadı), Hasan Hüsnü Balıkçı, eski binbaşılar Mustafa Azimetli, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Murat Bicil, Hüseyin Türk, Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun, artık gün yüzü göremeyecek.
GÜLEN VE ÖKSÜZ'ÜN DOSYALARI AYRILDI
Mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Akıncı Üssü'nde darbeyi yöneten "sivil imam"lardan Adil Öksüz ile Serkan Aydın, Ahmet Sürmen, Halit Çetin ve Fatih Arık'ın dosyalarının ayrılmasını kararlaştırdı.
DAVA 3 YIL SÜRDÜ
Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, FETÖ'nün ihanet girişiminin yönetildiği ana karargah olarak seçildi. O gece 25 pilot, Dava 3 yıl sürdü F-16 uçağını ele geçirdi. Bunlardan 11'i Ankara'da bombalama eylemi gerçekleştirdi. Üç yıl süren dava sonunda hainlere hak ettikleri ceza kesildi.
MAHŞERDE HESAPLAŞACAĞIZ
Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaki saldırıda şehit olan komiser Cennet Yiğit'in babası Kemal Yiğit, "Hainler eğer başarsaydı, bize de hayat hakkı tanımazlardı" dedi.
Şehit Gülşah Güler - Şehit Kübra Doğanay
Şehit komiser yardımcısı Gülşah Güler'in babası Hüseyin Güler ise "İçeride çürüsünler. Şunu unutmasınlar ki, daha Allah'ın huzurunda, mahşerde hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.