Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanık Öksüz ve avukatı hazır bulundu.

Mütalaası sorulan duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaayı tekrarladığını belirterek sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Esas hakkında savunma yapan Öksüz, aleyhindeki delilleri kabul etmediğini belirterek, "Benim hiçbir şekilde örgütsel bağım bulunmamaktadır. Beraatimi istiyorum." dedi.

Beyanda bulunan sanık avukatı ise Öksüz'ün, ByLock'u bir arkadaşının telefonuna yüklediğini önceki aşamalarda söylediğini, FETÖ'ye dair bildiklerini anlattığını ancak örgüt üyesi olmadığını savundu. Avukat, Öksüz hakkında beraat hükmü kurulmasını, mahkeme aksi kanaatteyse sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Savunmaların ardından müzakereye çekilen mahkeme heyeti, duruşmaya verilen ara sonrası hükmünü açıkladı. Mahkeme, Adil Öksüz'ün amcasının oğlu Ali Emre Öksüz'ü, "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.