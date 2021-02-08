İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price bunu yalanlasa da Gazeteci Nedim Şener de şu anda ABD Başkanı olan Joe Biden'ın 15 Temmuz'dan aylar önce İstanbul'a geldiğinde ağzından darbe olacağını kaçırdığını yazdı.
Şener'in yazısındaki kısım şu şekilde:
BIDEN DARBEYİ BİLİYORDU
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price belki bilmiyordur ama 15 Temmuz darbe girişiminden haberdar olan üç grup vardı: Birincisi 25 Aralık 2015'ten itibaren Ankara'da darbe toplantılarını organize eden FETÖ'nün Genelkurmay imamı Adil Öksüz ile 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde beraber hareket ettiği "mahrem imamlar" ve FETÖ elebaşı Gülen. İkincisi, o toplantılara katılan TSK içindeki FETÖ'cü darbeci askerler, üçüncüsü de şimdiki ABD Başkanı Joe Biden...
"Hiç de inandırıcı değil" dediklerini duyar gibiyim. FETÖ'cülerin ByLock kayıtları olmasa ben de aynısını düşünürdüm. Ama Biden'ın Türkiye'de bir darbe hazırlığından 2016 yılı Ocak ayında haberdar olduğunu FETÖ'nün iki üst düzey yöneticisi olan Rıdvan Kızıltepe ve Barbaros Kocakurt'un 2 Şubat 2016 tarihli ByLock yazışmalarından öğrenmiştik.