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    • 08.02.2021 13:53
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    15 Temmuz'un arkasındaki ABD! Başkan ağzından kaçırdı

    İçişleri Bakanı 'nun "15 Temmuz'un arkasında ABD vardır" sözlerinin ardından ABD'den jet hızıyla yalanlama gelse de yaşanılanlar ve ABD'nin FETÖ elebaşını iade etmemesi aslında bilinen bir gerçeğin saklanması. Gazeteci de bugünkü köşesinde ABD Başkanı 'ın ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde FETÖ'cülerin girişimini önceden bildiğini yazdı. Şener yazısında "2016 yılı Ocak ayında “ABD Başkan Yardımcısı” sıfatıyla ’ye gelen Biden, ’da bazı gazeteciler ve ’ın oğlu ile görüşmüştü. “Boşboğaz Biden” o görüşmede, Türkiye’de darbe olacağını ağzından kaçırmıştı." diyerek o günleri hatırlattı. Öte yandan Joe Biden'ın bir diğer lakabı ise ABD'de Amtrak isimli tren şirketinin trenleriyle çok seyahat etmesinden dolayı "Amtrak Joe"

    Joe Biden'ın 15 Temmuz'u ağzından kaçırdı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price bunu yalanlasa da Gazeteci Nedim Şener de şu anda ABD Başkanı olan Joe Biden'ın 15 Temmuz'dan aylar önce İstanbul'a geldiğinde ağzından darbe olacağını kaçırdığını yazdı.

    Şener'in yazısındaki kısım şu şekilde:

    BIDEN DARBEYİ BİLİYORDU
    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price belki bilmiyordur ama 15 Temmuz darbe girişiminden haberdar olan üç grup vardı: Birincisi 25 Aralık 2015'ten itibaren Ankara'da darbe toplantılarını organize eden FETÖ'nün Genelkurmay imamı Adil Öksüz ile 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde beraber hareket ettiği "mahrem imamlar" ve FETÖ elebaşı Gülen. İkincisi, o toplantılara katılan TSK içindeki FETÖ'cü darbeci askerler, üçüncüsü de şimdiki ABD Başkanı Joe Biden...

    "Hiç de inandırıcı değil" dediklerini duyar gibiyim. FETÖ'cülerin ByLock kayıtları olmasa ben de aynısını düşünürdüm. Ama Biden'ın Türkiye'de bir darbe hazırlığından 2016 yılı Ocak ayında haberdar olduğunu FETÖ'nün iki üst düzey yöneticisi olan Rıdvan Kızıltepe ve Barbaros Kocakurt'un 2 Şubat 2016 tarihli ByLock yazışmalarından öğrenmiştik.

        İSTANBUL'DAKİ 'BOŞBOĞAZLIK'
        Şimdiki ABD Başkanı'nın ülkesindeki bir lakabı da "Boşboğaz (Loquacious) Biden"dı.

        2016 yılı Ocak ayında "ABD Başkan Yardımcısı" sıfatıyla Türkiye'ye gelen Biden, İstanbul'da bazı gazeteciler ve Can Dündar'ın oğlu ile görüşmüştü. "Boşboğaz Biden" o görüşmede, Türkiye'de darbe olacağını ağzından kaçırmıştı.

        Biz bunu ByLock kullanıcı numarası (ID) 283838 olan Rıdvan Kızıltepe ile 146905 ID no'lu kullanıcı Barbaros Kocakurt arasında 2 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşen yazışmada öğrendik. Kızıltepe ve Kocakurt, bu yazışmada, 22 Ocak 2016 günü Türkiye'de bulunan Biden'ın İstanbul'da yaptığı toplantıda Can Dündar'ın oğluna söylediği ve kendilerine ulaşan bilgiyi şöyle paylaşmışlardı:

        "Kızıltepe: Hidayet Bey'in çok selamı var.

        Kocakurt: Aro (Allah razı olsun) Aleyküm slm.

        Kızıltepe: Bu arada bir bilgi Biden, Can Dündar'ın oğluna, 'Bu adam (Erdoğan) bizi pek dinlemiyor ama TSK tarafından kokular geliyor' gibi bir cümle sarf etmiş.

        Kocakurt: Bu adam kim?

        Kızıltepe: Biden Başkan yardımcısı, Obama yardımcısı.

        Kocakurt: Ne kokusu, olumlu mu olumsuz mu?

        Kızıltepe: Hareket var manasında kullanmış, rahatsızlıkları var manasında hareket edebilirler gibi."

            SÜLEYMAN SOYLU NE DEMİŞTİ?
            İçişleri Bakanı Soylu, Haber Global'de katıldığı bir programda, "15 Temmuz'un arkasında sadece FETÖ yok, ABD var" dedi. Soylu ertesi gün Hürriyet'e yaptığı açıklamada da "Amerika'nın 15 Temmuz'un arkasında olduğu apaçık ortada. Onların talimatıyla bunu icra eden de FETÖ idi" demişti.

            Soylu'nun ifadeleri şu şekilde: "15 Temmuz'un hemen ardından 24 saat geçmeden 16 Temmuz günü saat 16.00-17.00 gibi Kahraman Kazan'a, şehitlerin cenazesine giderken, telefonda televizyonlara açıklama yaptım. 'Bu darbenin arkasında Amerika vardır' dedim. Biz 1960 darbesinin arkasında Amerika olduğunu uzun yıllar sonra dönemin İngiliz belgelerinden öğrendik. 1980 darbesinin arkasında Amerika olduğunu, 'Bizim çocuklar başardı' sözünden sonra anladık. 28 Şubat'ın arkasında kimler olduğu belli. Ben 20-30 yıl geçmeden bu darbenin arkasında Amerika olduğunu söyleyip tarihe bir not olarak bıraktım. Bugün değil, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 24 saat geçmeden söyledim. Ondan sonra ben İçişleri Bakanı oldum. İçişleri Bakanı olduktan sonra Amerika'nın etkin olduğu her yerde FETÖ olduğunu gördüm.

            "APAÇIK ORTADA"
            "Amerika'nın 15 Temmuz'un arkasında olduğu apaçık ortada. Onların talimatıyla bunu icra eden de FETÖ idi. Uluslararası desteğe örnek vereyim: Interpol bir tane başvurumuzu kayda almıyor. Yüzlerce başvurumuzu kabul etmediler. Biz de artık Interpol'e yazmıyoruz bile çünkü onları koruyorlar. Uluslararası sistem bunun arkasında olmasa, bunu korumasa ayakta kalabilirler mi? Cinayete kim azmettirdiyse katili de o korur. Azmettiren adamını koruyor."
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