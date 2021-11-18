FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Pensilvanya'da kaos: Zehirlenme ve intihar iddiaları ayyuka çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

15 Temmuz hain darbe girişimi emrini veren elebaşı Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu'nun bir adamı tarafından zehirlendiği ve olayın üstünü örtmek için toplanan örgütün mollaları istişare heyetinin saatlerdir açıklama yapmak için bekliyordu.





PENSILVANYA SAYLORSBURG'DAKİ KAMPTA TOPLANDILAR

İddiaları sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından paniğe kapılan FETÖ'cüler Pensilvanya Saylorsburg'daki kampta toplandı. Zehirlenme olayından haberi olmayan hainler büyük şok yaşadı.





DOĞRU OLMADIĞINI AÇIKLAYACAKLARDI

Gelen bilgilere göre saatlerdir hiçbir açıklama yapmayan örgütün mollaları istişare heyeti ve tayin heyetinin bu bilgilerin doğru olmadığına dair bir karşı açıklama yapmayı planlıyorlardı.



OLAY DUYULUNCA FETÖ'CÜLER ŞAŞIRDI

Zaman kazanabilmek için zehirlenme ve intihar gibi olayları reddetmeyi planlayan örgüt üyeleri olayın duyulmasının ardından ne yapacaklarını şaşırdı.



HER ŞEY NET DOĞRU

16 Kasım akşam saat 19:30 dan itibaren Cevdet Türkyolu'nun adamının Fetullah Gülen'i zehirlediğini ve Türkyolu'nun evinde birinin intihar ettiğini, intihar edenin olanları hazmedemeyen Türkyolu mu yoksa Gülen'i zehirleyene zarar verip intihar süsümü verdiklerinin belli olmadığını yazan sosyal medya kullanıcısı anlattıklarını FETÖ'cülerin http://herkul.org'da 2019 yılındaki bir videosunun 3 dakika 41 saniyesini yayınlaması sonrası daha da netleştiğini duyurdu. Elebaşı Gülen'in videonun sonunda, "Başınıza gelen her şeyden dolayı onu şükürle karşılarsanız şayet bir adım daha o miraçta onu doğru yaklaşmış olursunuz." ifadelerini kullandığı görüldü.

ELEBAŞI GÜLEN ÖLDÜ MÜ?

Elebaşı Gülen'in zehirlenme vakası sonrası ölüp ölmediği henüz bilinmezken FETÖ'cülerin panik halinde Saylorsburg''daki çiftliğe geçtikleri öğrenildi.



AÇIKLAMA ELEBAŞININ SEKRETERİNDEN GELDİ

Saatlerdir beklenen açıklama elebaşının sekreteri Türkyolu'ndan gelirken FETO'nun yayınlanan videosunun canlı olmaması, görüntü kaydının kesilmiş olması ve soğuk bir havada elinde pervaneyle serinlemeye çalışması iddiaları güçlendirdi.





İDDİALARI GÜÇLENDİREN KAYIT

YouTube'a gece 03:02'de (ABD saatine göre akşam 20:00'de) atılan 4 dakika 21 saniyelik görüntünün ne zaman çekildiği belli olmadığı görüldü.

Ayrıca videonun kesildiği ve kısaltıldığı da dikkatlerden kaçmadı.



GÖRÜNTÜLER ESKİ

Öte yandan görüntülerde salonun tamamı çekilirken elebaşı Gülen'in o sıra orada olmadığı görüldü. Başka bir tespite göre ise görüntülerdeki birinin de 6-7 ay önce koronavirüsten öldüğü bildirildi. Yani görüntüler 6-7 aydan öncesi çekilmiş görüntüler.





TERÖR ÖRGÜTÜNDE SAVAŞ BAŞLAYACAK

Çiftlikte toplanan örgüt üyelerinin açıklama yapmamasının bir sebebinin de örgüt içi savaşın kızışacağı ve parçalanmanın daha da derinleşeceği iddia edilmişti. Elebaşı Gülen'e muhaliflerden ses yükseldiği bildirildi.

FETÖ İÇİNDE NEDEN KAVGA VAR

1- Mustafa Özcan'nın elebaşı Gülen'den sonra örgüt üst yönetimini ele geçirme arzusu.

2- Terör örgütünün bozulan mali kaynaklarının himmet ve bursların bitme noktasına gelmesi.

3-Amerika ve Avrupa'da örgüt içerisindeki yolsuzlukların ayyuka çıkması.

4-Terör örgütünün üst yönetiminin kendi aralarındaki hile, entrika ve ayak oyunları.

5-Türkiye'de cezaevinde olan terör örgütü üyelerinin terkedilmişlik duygusuna kapılmaları ve bu düşüncenin yayılması.

6-Türkiye'de uzun süre hapis cezası alan terör örgütü üyelerinin, dışarıda olan eşlerinin başka örgüt üyeleri ile evlenebilmelerinin önünü açan fetvanın verilmesi ve bunun çok ciddi rahatsızlığa yol açması.













TÜRKYOLU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE HAREKETLENME

Gelen son haberlere göre, Salysburg'daki Cevdet Türkyolu'nun evinin önünde hareketlenme yaşandığı ve bir pickupın arkasına kasa (karavan vari kasa) takıp getirdikleri görüldü.





BİR KİŞİYİ TEDAVİYE GÖTÜRDÜLER







Evden kimi alıp tedaviye götürdükleri bilinmezken FETÖ'cülerden hala bir açıklama gelmedi.



GURBET MEZARLIĞINDAN HAREKETLİLİK

Bir başka iddiaya göre ise, FETÖ'cülerin "Gurbet Mezarlığı" adını verdikleri alanda gece saatlerinde hareketlilik yaşandı.









YAŞIYOR MU ÖLDÜ MÜ? AÇIKLAMAKTAN KORKMAYIN

ABD'de gece saat 04.00 olduğunu ve bütün FETÖ'cülerin ayakta olduğunun altını çizen sosyal medya kullanıcısı, "Hoca dediğiniz hahambaşı zehirlendi orası kesin, midesini ve kanını temizleyebildiniz mi? Yaşıyor mu öldü mü? Açıklamaktan korkmayın." diyerek hainlere gerçeği açıklama çağrısı yaptı.

Öte yandan Fuat Avni hesabını yöneten FETÖ'cü Said Sefa'nın attığı tweetlerde ölümden bahsettiği görüldü. Sefa'nın attığı bir tweette,

"Sustum

öldüler çocuklar

sonbaharın hazin kırbaçıyla

dökülen yapraklar gibi

mezar oldu onlara

kıyısında azgın bir nefret birikmiş nehrin dibi



ve

söndü

demir araçların altında

son gülüşleri

rüyama dahi girmedi

sahipsiz feryatlar

sustum sustum sustum

sessiz sessiz ölene kadar" ifadelerini kullandığı görüldü

FETÖ elebaşı Gülen öldü mü?

ANADOLU AJANSI TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMA

Anadolu Ajansı Washington Büro Şefi Hakan Copur, konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

"FETÖ'nün zehirlendiği, ölmüş olabileceği, onu zehirleyenin öldürüldüğü yönündeki iddiaları biz de yakından takip ediyor ve araştırıyoruz." diyen Copur, "İddialara konu olan olaylarla ilgili bölgedeki polis kaynaklarına ve yerel medyaya yansıyan bir durum yok." ifadelerini kullandı.

"ÇİFTLİKTE BİR OLAY YAŞANMADIĞI ANLAMINA GELMEZ"

Copur, sözlerinin devamında "Bu yine de çiftlikte herhangi bir olay yaşanmadığı anlamına gelmez, bir şeyler olmuş ve bu polise (henüz) intikal ettirilmemiş de olabilir. Ancak böyle bir durumu uzun süre örgüt bile saklayamaz. Kısa sürede işin rengi belli olur, biz de yerinden gelişmeleri aktarırız." açıklamasında bulundu.