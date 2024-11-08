Fatih Oral cinayeti kamerada!

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 17:16 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 17:16

Ankara'da 3 yaşındaki oğlunun yanında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden adamın öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İddialara göre, Fatih Satılmış, Çankaya'nın Dikmen semtinde spor salonu işleten Fatih Oral'dan haraç istedi. İsteğe karşı çıkan ve direnen Oral ile Satılmış arasında husumet yaşanmaya başladı. Oral'ı tehdit eden ve dükkanını kurşunlayan Satılmış, son olarak 12 Haziran günü yanındaki iki tabancayla spor salonuna geldi. Tanınmamak için başındaki motosiklet kaskıyla dükkana giren Satılmış, o esnada 3 yaşındaki oğluyla yan yana duran Oral'a ateş etti. Ağır yaralanan Oral tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken saldırının ardından kaçan Satılmış ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadesinde konuşmak için gittiğini söylemiş

Fatih Satılmış'ın mahkemede verdiği ifadesinde, salonu konuşmak için geldiğini, kendisine yapılan saldırıya karşılık vermek için ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

"Anlatılanların doğru olmadığı, dosyaya yansıdığı haliyle saldırganın öldürmek amacıyla olay yerine gittiği ortadadır"

Olayla ilgili konuşan davanın avukatı Sait Bingöl ise saldırganın söylediklerinin doğruyu yansıtmadığını belirterek şunları dedi:

"Fatih Oral'ı katleden şahsın son mahkemesinde verdiği ifadesinde, konuşmak için olay yerine gittiğini ve daha sonrasında kendisine yönelik gerçekleştirilen saldırıya cevap vermek amacıyla ateş ettiğini söylemiştir. Ancak özellikle dosyaya sunulan görüntülerden anlaşılacağı üzere, saldırgan herhangi bir şekilde görüşmek için olay yerine gitmediği gibi, öldürdüğü kişiyle de arasında herhangi alacak verecek durumu söz konusu değildir. Anlatılanların doğru olmadığı, dosyaya yansıdığı haliyle saldırganın öldürmek amacıyla olay yerine gittiği ortadadır. Öldürülen kişinin yanında 3 yaşında çocuğu olduğu halde saldırıya uğramıştır. Sanığın yaptığının hiçbir şekilde tasvip edilecek bir tarafı yoktur. Bunu mahkemede belirttik. Dosyalardaki görüntülerle birlikte bunun vahşice bir cinayet olduğunu, öldürme şeklinin de göz önüne alındığında sanığın hiçbir şekilde tereddüt etmeden ateş ettiği, ateş sayısının da dikkate alındığında bunun hiçbir şekilde affedilemeyeceği ortadadır. Sanığın da ağır tahrik hükümlerinden yaralanmak için bu şekilde ifade verdiği ortadadır. Biz bu nedenle davanın takipçisiyiz. Saldırganın en ağır cezayı alması için hukuk mücadelemize devam edeceğiz."