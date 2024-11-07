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NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA: Anne Yüksel Güran Mahkemede Konuştu!
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NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA: Anne Yüksel Güran Mahkemede Konuştu!

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 18:44

Narin Güran davasında hakim karşısına çıkan anne Yüksel Güran, mahkeme başkanının sorularını yanıtladı. Anne Güran mahkeme başkanının ''Salim ile ilişkiniz var mı’’ sorusuna, "Salim ile hiçbir alakamız yoktur'' cevabını verdi. İşte Narin'in annesinin mahkemede verdiği ifade.

Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülmeye başlayan davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi. Sanık ve tanık avukatlarının da hazır bulunduğu mahkemede yargılama başladı.


Nevzat Bahtiyar ve Enes Güran'ın ardından anne Yüksel Güran ifade vermeye başladı. İfade sırasında mahkeme başkanının "Salim ile ilişkiniz var mı'' sorusuna Güran, "Salim'le hiçbir alakamız yoktur. Ahıra girdiğimde oğlumun hiçbir şeyle ilişkisini görmedim, kesinlikle öyle bir şey yoktur. Çocuklarım akıllıdır. Salim kendi evinin reisidir. Nevzat, Salim'e iftira atmıştır Allah bilir'' diyerek cevapladı. Mahkeme başkanının "Nevzat neden iftira atsın" sorusuna Yüksel Güran, "Nevzat, Allah'tan korkmuyor. Narin'in katilini istiyorum. Hayallerimizi yıktılar. Namusumu lekelediler. Kızıma gelinlik yerine kefen giydirdiler. Arif'in tırnağını değiştirmeyiz, Salim'le alakamız yok. Beni öldürün namusuma leke sürmeyin, Güran'lara leke sürmeyin. Salim, Kur'an-ı Kerim, evimize gelmemiştir. Çocuklarımızın psikolojisi bozulmuş'' dedi.

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