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Faik Öztrak kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı

25.11.2019 16:28

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündemi meşgul eden "Külliye'deki CHP'li" konusunda açıklamalarda bulundu. Öztrak, kendisine yöneltilen birçok soruyu yanıtsız bıraktı. İşte "Külliye'deki CHP'li" yalanında cevapsız kalan sorular.


CHP'nin MYK açıklamasında yanıtı beklenen çok fazla soru vardı ancak hepsi cevapsız kaldı. Örneğin sorulardan bir tanesi "Muharrem İnce hakkında disiplin süreci başlatılacak mı" idi. Yanıtı merakla beklenen soru yanıtsız kaldı çünkü parti sözcüsü Faik Öztrak, konunun "Gündemde olmadığını ve MYK toplantısında konuşulmadığını" söyledi. Benzer şekilde "Muharrem İnce hakkında hukuki süreç başlayacak mı?" sorusu da "gündemde olmadığı" gerekçesiyle yanıtsız kaldı. Faik Öztrak, böylelikle "gündemde değil" diyerek birçok soruyu geçiştirmiş oldu.

TEKNE SORUSU YANITSIZ KALDI
Muharrem İnce'nin işaret ettiği "Tekne tatili" en çok konuşulan konulardan bir tanesi idi. Faik Öztrak'a bu soruda da yöneltildi. Fakat Öztrak "Zan altında kalanlar zaten gerekli cevabı veriyor" sözleriyle yine soruyu havada bıraktı.

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