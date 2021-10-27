Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Şen'in 36 saat nöbet sonrası kaza geçirdiği iddiasının gerçek olmadığını aktardı. Bakan Koca bununla birlikte 36 saatlik nöbetler olduğunu ifade etti ve "Hemen belirtmek istiyorum ki, biz değil 36 saat, 24 saate varan bir çalışma süresini de insani bulmuyoruz." dedi. Fahrettin Koca, atama bekleyen doktorlarla ilgili "rkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar." ifadelerini kullandı. "İkinci doz aşı ile üçüncü doz aşı arasındaki sürenin uzatılması antikor düzeyini düşürmekte, aşının koruyuculuğunu azaltmaktadır." diyen Bakan Koca hamilelere de aşı olunması çağrısı yaptı ve "Kayıplarımızın arkasında en belirgin sorun gebelerin aşılanma oranının düşük olması. Covid-19 sebebiyle kaybettiğimiz gebelerin yüzde 99'u aşısızdır. Bilim Kurulumuz bir kez daha anne adaylarımızı aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyor." dedi.