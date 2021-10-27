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A Haber sokağın nabzını tutuyor! İbrahim Ufuk Kaynak’tan özel açıklamalar

A Haber sokağın nabzını tutuyor! İbrahim Ufuk Kaynak’tan özel açıklamalar
27.10.2021 21:06
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İbrahim Ufuk Kaynak, sokak röportajında yaptığı açıklamalar ile sosyal medyanın gündemine yerleşti. İbrahim Ufuk Kaynak A Haber’in sorularını yanıtladı. TBMM’de oylanan tezkere ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kaynak, CHP’nin HDP ile ‘hayır’ oyu vermesini akıl tutulması olarak ifade etti. Öte yandan dövizdeki dalgalanmayla ilgili açıklamalarda da bulunan Kaynak, ekonomi ile bıktırma politikasının uygulandığını vurguladı ve "Özellikle gençlerimizi ülkesinden bıktırma politikası. İnsanları çok kolay manipüle edebiliyorlar. Şu malın fiyatı bu kadar arttı, döviz şu kadar attı. Şunun parası şu kadar arttı. Hiç kimse böyle bir zorluk yok demiyor. Biz bunların içerisinde en iyisini de yapsak Türkiye diğer ülkelerde farklı. Paraguay'a Ekvator'a uygulanacak olan şey Türkiye'ye uygulanamaz." dedi.

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