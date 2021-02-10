Esra Erol'da canlı yayınında Gülbeyaz konuştu kirli aile sırrı ifşa oldu! Öz abisinin cinsel istismarına uğradı üzerine bir de...

Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri ekranlarına taşımaya devam ediyor. 17 yaşındaki lise öğrencisi Gülbeyaz Can 'Babama gidiyorum' diyerek annesi Şerife Can'ın evinden ayrıldı. Anne ve babası boşanmış olan Gülbeyaz’ın, babasına o gün hiç gitmediği öğrenildi. Esra Erol'da canlı yayınına kızının bulunması için katılan anne, kızı Gülbeyaz'ın babası yerine Bursa Görüklü'de oturan abisi Muzaffer Can'ın yanına gittiğini ve orada 4 ay kaldığını, ardından da bir erkekle kaçıp kayıplara karıştığını iddia etti. Ancak Gülbeyaz Can'ın Esra Erol'da canlı yayınına katılmasıyla kirli aile sırları ortaya çıktı, o anlar Türkiye'yi dehşete düşürdü.

Gülbeyaz Can canlı yayında. Nerede kaldığını bir önemi olmadığını belirtti. Abdülkadir'le bir bağlantısı olmadığını ve bir kız arkadaşının evinde kaldığını belirtti. Abisinden çıktıktan sonra annesine gelip kaçtığını söyledi. Ailevi sorunları olduğunu ve çok bunaldığını beyan edip kaçtığını söyledi. Esra Erol, şu anda seninle iletişim kurduğumuz hat Abdülkadir'in hattı olduğunu açıkladı. Ancak Gülbeyaz Can, ailevi sorunlar yüzünden kaçtığını yineledi ve evlatlıktan çıkacağını belirtti. İstismara maruz kaldığını ifade etti.