Devlet Bahçeli'nin önerdiği Caca Bey kimdir? Türkiye astronot yerine ne diyecek?

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan dün yaptığı tarihi açıklamasında uzaya Türk vatandaşı göndereceğini açıkladı ve Türk uzay yolcusuna astronot veya kozmonot yerine Türkçe bir isim verileceğini söyledi. 83 milyonu özgün bir isim bulmaya davet etti. O çağrı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Astoronot kelimesinin Türkçe karşılığı için sosyal medyada birçok öneri paylaşıldı. Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından astronot kelimesi için Gökbilimci Cacabey'in ismini önerdi.

Türkiye'nin merakla beklediği milli uzay programı kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye Milli Uzay Programını başlattı. Bu kapsamda uzaya Türk vatandaşı gönderilecek.

Amerika Birleşik Devletleri astronot, Rusya kozmonot, Çin taykonot diyor.







Peki uzaya gidecek Türk uzay yolcusunun yerli ismi ne olacak?

Başkan Erdoğan, "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" dedi.





Başkan Erdoğan'ın bu çağrısı sosyal medyada ilgi odağı oldu. "Gökyüzüne bak ayı gör" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.





BİNLERCE İSİM ÖNERİSİ GELDİ

Astoronot kelimesinin Türkçe karşılığı için sosyal medyada kimi "Akıncı" kimi "uzay adam" isimlerini önerdi.





Çok sayıda yorum arasından en çok tavsiye edilen isimler Türkonot, Göktürk ve Gökmen oldu.



BAHÇELİ'DEN ÖNERİ

Türkiye'nin uzay çalışmalarını yapmak üzere seçilecek kişiye isim önerisi veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Caca Bey' fikrini sundu.



CACA BEY KİMDİR?

Ceceli aşiretinin beyi olan Emir Bahaddin Caca'nın oğlu olan Cacaoğlu Nureddin Cebrail, 1240'ta Kırşehir'de doğdu. Kırşehir'e büyük hizmetlerde bulunmuş, büyük ve tarihi şahsiyettir. Adı edebileşmiş bu devlet adamı "Caca Bey" adıyla ün kazanmıştır.





GÖZLEM EVİ VE MEDRESE YAPTIRMIŞTI

Kırşehir kentinin merkezinde bulunan medrese, Caca Bey tarafından 1271-1272 yıllarında bir gözlem evi (rasathane) ve medrese olarak yaptırılmıştır. Yapı daha sonra camiye çevrilmiştir. Türk bilim adamı Uluğ Bey'in Batı Türkistan'da kurduğu medrese ne ise, Caca Bey'in kurduğu bu bilim merkezi de aynı derecede öneme sahiptir. Birkaç kez onarılmış olup, minaresindeki mavi çiniler nedeniyle halk arasında cıncıklı camii adı ile anılmaktadır. Medrese kesme taştan yapılmış olup kare planlıdır. Kubbeli medrese yapı tipine dahildir. Minare yapının arka tarafına alınmıştır.

Döneminde astronomi yüksek okulu olarak hizmet vermiştir. Kubbesi açık ve altında bir kuyunun bulunduğu medresede kuyunun içindeki suya yansıyan yıldızlar incelenir, bunlar üzerinde araştırmalar yapılırdı.