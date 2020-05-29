Esra Erol Uğurcan'ın DNA testi sonucunu açıkladı! Biyolojik babayı bilemeyen Nargüzel Celepoğlu Uğurcan'ın annesi mi?

29.05.2020 22:57

Esra Erol son dakika DNA sonucu gelişmesi ile gündeme bomba gibi düştü. Nefesler tutuldu, milyonlar Uğurcan Celepoğlu'nun DNA sonucuna kilitlendi. 20 yıldır babası sandığı Ali Celepoğlu'nun biyolojik babası olmadığını Esra Erol'da canlı yayınında yapılan DNA sonucu ile öğrenen Uğurcan Celepoğlu, ikinci şoku annesinin itirafı ile yaşadı. "Uğurcan'ın biyolojik babası Uğur Yazar" diyen anne Nargüzel Celepoğlu, DNA sonucunun tam tersi çıkması ile oğluna hayatının ikinci şokunu da yaşattı. Peş peşe gelen hayal kırıklıklarının ardından "Anneme de DNA testi yapılsın istiyorum" diyen Uğurcan Celepoğlu'nun hayatıyla ilgili büyük yüzleşmesi, 29 Mayıs Atv Esra Erol'da canlı yayınında gerçekleşti! Esra Erol son dakika gelişmesini canlı yayında paylaştı! Uğurcan Celepoğlu'nun DNA testi sonucuna göre Nargüzel Celepoğlu Uğurcan'ın annesi mi değil mi? İşte detaylar...

Esra Erol son dakika Uğurcan'ın DNA testi sonucunu paylaştı! Türkiye'nin merak ettiği Uğurcan Celepoğlu'nun annesi kim? Öz babasını bulmak için Atv canlı yayınına çıkan Uğurcan Celepoğlu, 20 yıldır annesi bildiği Nargüzel Celepoğlu'nun öz oğlu mu? İşte Esra Erol'un açıkladığı Uğurcan Celepoğlu'nun DNA testi sonucu…

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAHİP ÇIKTI

29 Mayıs Atv Esra Erol'da son bölümde nefesler tutuldu! Türkiye'nin merak ettiği DNA testi sonucunu Esra Erol açıkladı. Biyolojik babasını öğrenmek isteyen Uğurcan Celepoğlu'nun, arka arkaya yaşadığı şokun ardından, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Atv canlı yayınına bağlanması ile yüzü güldü.

Kimlikteki baba hanesinde Ali Celepoğlu yazan Uğurcan yıllarca baba hasreti çektiğini ve yurttan çıktıktan sonra da annesi tarafından çok kez fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı.

Esra Erol'da canlı yayınında 20 yıldır baba dediği Ali Celepoğlu'nun babası olmadığını öğrenen Uğurcan, ikinci şoku da annesinin itirafının ardından yaşadı. Nargüzel Celepoğlu'nun, Uğurcan'ın babası Uğur Yazar itirafının ardından yapılan ikinci DNA testi sonucu da olumsuz yanıt verince, anne Nargüzel, Esra Erol'da canlı yayınını terk etti.

Gözyaşları içerisinde yaşadığı hayal kırıklığını hazmetmeye çalışan genç adamın "Annemden DNA testi istiyorum, artık ona da güvenmiyorum" sözleri herkesi şoke etmiş, Uğurcan'ın bu isteği üzerine alınan kan örnekleri incelemeye gönderilmişti. Beklenen sonuç geldi.

ESRA EROL UĞURCAN'IN DNA TESTİ SONUCUNU AÇIKLADI!

Esra Erol, Uğurcan'ın DNA testi sonucunun Nargüzel Celepoğlu'dan alınan örneklerle uyuştuğunu açıkladı. Esra Erol'daki Uğurcan'ın DNA testi sonucuna göre Nargüzel Celepoğlu Uğurcan'ın biyolojik annesi çıktı. Peki neler yaşanmıştı? Türkiye'nin konuştuğu Uğurcan Celepoğlu olayı nedir?