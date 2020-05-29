Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunmasının ardından Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

29.05.2020 22:57

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları, Fatih Sultan Mehmet'in şehri aldıktan sonra ilk cuma namazını kıldığı Ayasofya'da düzenlenen "Fetih Şöleni"nde, Fetih Suresi okundu. Başkan Erdoğan, Fetih Suresi'nin okunmasının ardından Türkçe meali ile konuşmasına başladı. Erdoğan, "Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum. Fethin yadigarı Ayasofya'yı bu anlamlı günde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.