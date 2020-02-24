Esra Erol canlı yayında şoke oldu! Türkiye bunu konuşacak: Damadım, gelinimi kaçırdı! 24.02.2020 17:59

Esra Erol canlı yayınında son dakika gelişmesi herkesi şoke etti. Esra Erol'da canlı yayınına katılan Mehmet Bey, damadı Ramazan Soylu'nun gelini Şerife Uyanık'ı kaçırdığı iddiası Esra Erol ve izleyicileri şakına döndürdü. Mehmet Bey'in iddiasına göre oğlu Ramazan ile evli olan gelini Şerife Uyanık, kızı Leyla ile evli olan damadı Ramazan Soylu'ya kaçtı. Bu durumun düzelmesini isteyen Mehmet Bey, canlı yayında gelin Şerife Uyanık ile karşı karşıya geldi. Şerife Uyanık ise Esra Erol canlı yayınında eşi Ramazan ve kayınpederi Mehmet Bey hakkında kurduğu cümlelerle herkesi şoke etti. İşte 24 Şubat Esra Erol'da canlı yayınında akıllara durgunluk veren hikaye!

Esra Erol'da canlı yayınında şoke eden hikaye! Esra Erol canlı yayınına katılan Mehmet Bey, damadı Ramazan'ın gelini Şerife'yi kaçırdığını iddia etti, ortalık karıştı. Eşinin damadıyla kaçtığını iddia ettiği oğlu Ramazan ile Esra Erol'da canlı yayınına katılan baba, 2008 yılında evlenen oğlu Ramazan ile gelini Şerife'nin iki çocuğunun bulunduğunu belirtti.

Damadı Ramazan ile kızı Leyla'nın da iki çocuğu olduğunu ifade eden baba Mehmet Bey, damadı Ramazan Soylu'nun aynı zamanda kendi oğlu Ramazan ile de kuzen olduklarını ifade etti.

Oğlu Ramazan'ın eşi Şerife ile kızı Leyla'nın kocası olan Ramazan'ın kaçtığını iddia eden baba Mehmet Bey, canlı yayında gelini Şerife Uyanık ile karşı karşıya geldi.

Kızı Leyla ile damadı Ramazan'ın evlendikten sonra Ankara'ya yerleştiğini ancak bir süre sonra damadının işlerinde sorun çıktığı için Niğde'ye döndüklerini söyleyen Mehmet Bey, damadı Ramazan Soylu'ya 165 bin lira kredi çekerek minibüs aldığını, iş kurduğunu ifade etti. Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan gelin Şerife ise iddiaların yalan olduğunu ileri sürdü.

Esra Erol'da canlı yayınında karşı karşıya gelen gelin - eş ve kayınpederin konuşmaları şoke etti. Şerife Hanım'ın iddialarını şu sözlerle dile getirdi: Eşim bana hiç destek olmuyordu. Annem ameliyat oldu 10 gün kaldım yanında diye kayınbabam 2 ay konuşmadı benimle. Eşim beni ailesine bir hizmetçi gibi, besleme gibi kullandı. Bardak doldu taştı artık bende. Üstelik oraya çıkmamak için bana 50 bin tl teklif ettiler. Görümcem ve eşi bana destek oluyor, ailemin yapmadığı şeyi bana yapıyorlar...