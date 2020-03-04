CHP'li Engin Özkoç'un Erdoğan'a hakareti Meclis'i karıştırdı! AK Parti'den tepki yağıyor! 04.03.2020 17:59

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'ın Grup Toplantısı'ndaki konuşmalarına yanıt vermek için basın toplantısı düzenleyip Erdoğan'a hakaretler savuran Engin Özkoç, Meclis'te gerginliğe neden oldu. Özkoç'un skandal ifadeleri nedeniyle Meclis'te vekiller birbirine girdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı. Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, skandal hakkında A Haber canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

CİDDİ BİR SEVİYESİZLİK

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanvekili bütün edep sınırlarını zorlamıştır. Türkiye'nin bu kadar önemli bir varoluş meselesinin konuşulduğu oturumda böylesine provokatif böylesine aşağılık, mahalle kavgasında bile söylenmeyecek sözleri Cumhurbaşkanımız hakkında söylemesi ciddi bir seviyesizliktir" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, "Cumhuriyet'in kurucusu olduğunu söyleyen bir partinin bu tarz cümleler kurması skandaldır" dedi.

BUNUN HESABI VERİLECEK!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, "Uzunca bir süreden beri CHP Engin Özkoç üzerinden bu provokasyonu sistematik olarak yapıyordu. Bu provokasyon yaklaşık bir 10 gündür yürütülüyor. Özkoç'un daha önceki tweetlerini, konuşmalarını da göz önünde bulundurursak provokasyonun bilinçli olarak yürütüldüğü anlaşılıyor. Dünyaya bu görüntüleri veren CHP, bunun hesabını verecektir.

MAYIN EŞEKLİĞİNİ YAPIYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakareti sonrası TBMM'de sert bir açıklama yaptı. Akbaşoğlu, "CHP, Türkiye'yi uzun zamandır karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapıyor. Bu utanç CHP tarihine geçmiştir.CHP Grup Başkanvekili'ne karşı tüm yasal haklarımız mahfuzdur. Bunun hesabı sorulacaktır." dedi.