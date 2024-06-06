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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024, 16:52 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024, 16:52

Erzincan İliç'te 3 işçinin daha naaşına ulaşıldı!

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden üçünün daha cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan naaş sayısı 8'e yükselirken 1 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Erzincan İliç'te toprak altında kalan 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan cansız beden sayısı 8'e yükseldi, diğer 1 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

İşçilerin kimliğinin DNA testi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

SON İŞÇİNİN NAAŞINI BULMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Toprak altında kalan son işçi için de aynı bölgede yoğunlaşılmış durumda.

İliç'teki maden sahası

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta cenazelerine ulaşılmıştı.

İliç'teki maden sahası


4 Haziran'da da bir işçinin daha cansız bedeni bulunmuştu.

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