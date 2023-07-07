Erdoğan - Zelenskiy görüşmesine Kremlin'den ilk açıklama: ''Takip edeceğiz''

Gelecek hafta yapılacak kritik NATO Zirvesi öncesi, dünyanın gözü İstanbul'a çevrildi. Başkan Erdoğan, bir kez daha arabulucuk rolünü üstlenerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde ağırlayacak.

Görüşmeden çıkacak sonuçlar ise başta Rusya olmak üzere tüm dünya tarafından çok yakından takip ediliyor. Zelenskiy'i taşıyan uçak saat 20.00 itibariyle İstanbul'a inişini gerçekleştirdi.

BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME YAPILACAK

Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.

GÖRÜŞME SONRASI BASIN TOPLANTISI

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme sonrası ortak basın toplantısı yapılması bekleniyor.

UKRAYNA SAVAŞINDA ARABULUCU

Başkan Erdoğan hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile en çok görüşen liderler arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği arabuluculuk rolü ve ilkeli tutumuyla dünyaya örnek olan Türkiye taraflar arasında bir an önce ateşkesin sağlanması için telkinlerini sürdürüyor.

ERDOĞAN VE PUTİN NE ZAMAN GÖRÜŞECEK? KREMLİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna meselesinin çözümü için büyük çaba sarf ettiğini belirterek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapacağı görüşmenin sonuçlarını yakından izleyeceklerini söyledi.

Peskov, Başkan Erdoğan'ın Zelenskiy ile Türkiye'de yapacağı görüşmeye ilişkin gazetecilere verdiği demeçte, "Elbette görüşmenin sonuçlarını çok yakından takip edeceğiz. Ankara ile yapıcı ortaklık ilişkilerimiz devam ediyor. Bu ilişkilere değer veriyoruz ve Türk tarafından karşılıklılık hissediyoruz. Bu nedenle Sayın Erdoğan ile Sayın Zelenskiy arasında ne konuşulacağını elbette merak edeceğiz. Bu, önemli." dedi.

Başkan Erdoğan'ın Ukrayna meselesinin çözümü için büyük çaba gösterdiğini belirten Peskov, "Erdoğan, Ukrayna ihtilafı bağlamında çeşitli sorunların çözümü için defalarca büyük çaba sarf etti, arabuluculuk rolü oynadı ve bu rol Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından büyük takdir gördü." ifadelerini kullandı.