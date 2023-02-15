Haberler Haber Videoları Enkazda hayat kurtaran madenci yöntemi: Domuz damı! | DOMUZ DAMI NEDİR

Enkazda hayat kurtaran madenci yöntemi: Domuz damı! | DOMUZ DAMI NEDİR

Enkazda hayat kurtaran madenci yöntemi: Domuz damı! | DOMUZ DAMI NEDİR
15.02.2023 09:59

OTOMATİK OYNAT

Haber 05:16
Gönülleri fetheden hareket
Haber 08:40
Deniz Baykal son yolculuğuna...
Haber 04:45
Deniz Baykal için TBMM’de...
Haber 41:24
Bahçeli'den grup toplantısında...
Haber 06:41
Kabine bugün AFAD merkez...
Haber 06:21
'Kalyon Konteyner Kent'in...
Haber 03:27
Asrın felaketinde fay hattı...
Haber 04:05
Antakya'da mucize: Depremin...
Haber 05:22
Kastamonu'da yolcu otobüsü...
Haber 00:46
Kanadalı sismoloji profesörü...
Haber 00:52
"Afganlar bilezik için...
Haber 03:20
Uzmanından ebeveynlere...

Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen çifte deprem 10 ili etkilerken, büyük bir yıkıma neden oldu. Yıkımlar sonrası arama kurtarma çalışmalarına madenciler de dahil oldu. Yerle bir olmuş binalarda arama yapan madenciler birçok vatandaşı ''Domuz damı'' yöntemiyle enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı. Peki, Domuz damı nedir, ne anlama gelir? Domuzdamı tahkimatı nasıl yapılır? Madencilerin tünel oluşturması ne anlama gelir? İşte detaylar...

Haber Videoları

Madencilikte domuzdamı tahkimatı sıkça kullanılmaktadır. Deprem enkazında da bu terimden faydalanılabiliyor. Peki, Domuzdamı nedir, ne anlama gelir? Domuzdamı tahkimatı nasıl yapılır? Madencilerin tünel oluşturması ne anlama gelir? İşte detaylar...

DOMUZDAMI YÖNTEMİ DEVREYE SOKULDU

7 katlı binanın alt katlarında bulunan Gülsüm için maden ocaklarını andıran bir görüntüye sahip olan "domuzdamı" yöntemini devreye sokan ekiplerin, Gülsüm'e ulaştıktan sonra genç kızla diyalogları enkazın 8 metre derinliğinde kameraya yansıdı.

Domuzdamı tahkimatı nedir?

Madencilikte de kullanılan bu terim travers parçaları, özel hazırlanmış domuzdamı direkleri veya bunların arasında profil demirleri de kullanılarak dikdörtgen veya kare prizma şeklinde tavanı tutan ve ayak arkasından tavanın muntazam kırılmasını sağlayan özel tahkimat birimidir. Domuzdamları kamalar, sıktırmalar kullanılmak suretiyle sıkıştırılır. ayak ilerledikçe geriden sökülerek ileri alındığı için buna " seyyar domuzdamı" da denir. domuzdamının kolay sökülmesini sağlamak için ağaç domuzdamı direkleri arasında set halinde bir çift madeni domuzdamı direkleri de kullanılır.

Adıyaman'daki enkaz çalışmalarından bilgiler aktaran bir TV muhabiri ''Domuzdamı tahkimatını bilen çok yoktur ama ben asla unutmayacağım. Zonguldak madencileri gecenin kahramanı diyebiliriz.

Domuzdamı tahkimatını burada madenciler yaptılar.'' dedi. Bir madenci ise domuzdamı tahkimatını anlattı. "Bir ahşaptan yapılır. Bizim en güvendiğimiz tahkimattır. Zonguldak'ta madende ne öğrendiysek onu uyguladık. Yer altını madene uyarladık. Beton blokları kırdıkça sesi arttı. Heyecanlandırdı bizi. '' dedi.

SON DAKİKA