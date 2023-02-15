Adıyaman'da düğmeye basıldı! Onlarca kişiye mezar olan İsias Otel soruşturmasında otel sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurluların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma tüm hızıyla sürüyor.

SUÇ DELİLLERİ TESPİT EDİLİYOR

Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nun yaptığı çalışmalar neticesinde suça konu delillerin tespiti noktasında çalışmalar devam ediyor. Büroda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gönüllü olarak bölgeye gelen 21 Cumhuriyet Savcısı, 20'ye yakın katiple soruşturmaları titizlikle yürütürken, oluşturulan çok sayıda bilirkişi heyeti enkaz kaldırma işlemleri öncesi binalardan numuneler aldı. Bina projeleri incelendi.

4 MÜTEAHHİTE GÖZALTI, 18'İNE YAKALAMA

Bir yandan otopsi işlemlerinin de devam ettiği asrın felaketi sonrasında Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında 4 müteahhit gözaltına alındı. 18 müteahhit hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İSİAS OTEL'İN YIKILMASIYLA İLGİLİ 4 GÖZALTI

Adıyaman'daki İsias Otel'in depremde yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında otel sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan İsias Otel ile ilgili basında ve kamuoyunda yanlış bilgilerin aktarıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bahsi geçen otel sorumluları ile ilgili derhal soruşturma başlatılmış olup gerekli tüm inceleme ve araştırmalar titizlikle yapılmaktadır. Soruşturma kapsamında şu aşamada otel sorumluları olan Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek yakalanmış olup, gerekli işlemleri için Adıyaman ilimize intikalleri sağlanmaktadır. Sorumlulukları bulunan olası diğer şüpheli/şüpheliler için çalışmalarımız titizlikle devam etmekte ve tüm tedbirler alınmaktadır."

30 REHBERE MEZAR OLDU

Adıyaman'daki Isias Hotel enkazındaki 43 kişilik rehber grubundan hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Türkiye Turist Rehberliği'nin açıklamasına göre; enkazda Hasan Öz, Etem Yedek ve Lenur Seyfettinoğlu'nun da cansız bedenlerine ulaşıldı. 12'si sağ veya yaralı kurtarılan rehberlerden 1'iyle ilgili ise henüz haber yok. Kale'nin herhangi bir hastanede mi yoksa enkazda mı olduğunun bilinmediği öğrenildi. Birlik, otelle ilgili olarak Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.