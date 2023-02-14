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Diyarbakır’da depremzede vatandaştan HDP'li Garo Paylan’a çok sert tepki

Diyarbakır’da depremzede vatandaştan HDP'li Garo Paylan’a çok sert tepki
14.02.2023 17:03 - Son Güncelleme: 14.02.2023 17:04

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye yaralarını sarmak için devlet ve millet el ele verirken muhalefet partileri ise provokasyon peşinde koşuyor. Diyarbakır'da bir depremzede kendisinin fotoğrafını çekerek 'Diyarbakır'a yardım gelmiyor' iddiasında bulunan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'li Garo Paylan'a tepki gösterdi. Vatandaş, "Devlet bize bakıyor. Her şeyimizi veriyor... Garo Paylan vatandaşla konuşmuyor resim çekiyor, bir de Diyarbakır Milletvekili olacaksın, sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

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