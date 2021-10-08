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Ankara merkezli 27 ilde büyük FETÖ operasyonu: 56 şüpheli gözaltına alındı

Ankara merkezli 27 ilde büyük FETÖ operasyonu: 56 şüpheli gözaltına alındı
08.10.2021 13:27
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Son dakika... FETÖ'ye geçit yok. Mit ve Emniyet tek tek deşifrelere başarılı bir şekilde devam ediyor. MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmaları tamamladı. Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasında tespit edilen görevden uzaklaştırılmış 43 astsubay ile ilişiği kesilmiş 13 askeri öğrenci olmak üzere toplam 56 şüphelinin Ankara merkezli 27 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

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