Emine Yücel başörtüsünü çıkardı ilk destek Cemil Kılıç'tan geldi | Sosyal medyadan tepki yağdı

Son dönemde İslam'ın emir ve yasaklarını kendi ideolojik bakış açısına göre eğip bükmeye çalışan sözde ilahiyatçılara bir yenisi daha eklendi. Hükümetin aldığı kararlara karşı tepkisel bir eylem gerçekleştirdiğini ifade eden Emine Yücel, başörtüsünü çıkardı. Başörtüsünü çıkaran Yücel'e destek, "Ateist veya deistler Müslümanlardan daha ahlaklı", "Daha çok İHL daha çok IŞİD", "Başörtüsü İslami bir gelenektir emir değildir" açıklamalarıyla Müslümanların tepkisini çeken sözde ilahiyatçı Cemil Kılıç'tan geldi. Yücel'in başörtüsünü çıkarma kararını şova dökmesi ve Kılıç'a sosyal medyadan tepki yağdı.

