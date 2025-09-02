Eyüpsultan'da Nesimi Acar cinayeti kamerada!

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 20 yaşındaki Nesimi Acar, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, 30 Ağustos gecesi saat 23.00 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın yürürken silahını çıkarıp peş peşe ateş ettiği anlar yer aldı.

Çevredekiler panik yaşadı

İddiaya göre, sokakta yürüyen Acar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah sesleri mahallede paniğe neden olurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Karnından ve bacağından vurulan Acar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde 3 mermi kovanı bulundu

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptıkları çalışmada biri dolu, ikisi boş olmak üzere üç mermi kovanı tespit etti.

Şüpheliler yakalandı

Polis, saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın hedefini gözüne kestirdikten sonra silahını çıkarıp ateş ettiği, kurşunların hedefi olan Acar'ın yere yığıldığı ve çevrede büyük panik yaşandığı görüldü.