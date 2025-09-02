PODCAST CANLI YAYIN

Eyüpsultan'da Nesimi Acar cinayeti kamerada!

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 20 yaşındaki Nesimi Acar, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, 30 Ağustos gecesi saat 23.00 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Rüzgarlı Sokak’ta meydana geldi. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın yürürken silahını çıkarıp peş peşe ateş ettiği anlar yer aldı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 20 yaşındaki Nesimi Acar, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, 30 Ağustos gecesi saat 23.00 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın yürürken silahını çıkarıp peş peşe ateş ettiği anlar yer aldı.

Çevredekiler panik yaşadı

İddiaya göre, sokakta yürüyen Acar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah sesleri mahallede paniğe neden olurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Karnından ve bacağından vurulan Acar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde 3 mermi kovanı bulundu

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptıkları çalışmada biri dolu, ikisi boş olmak üzere üç mermi kovanı tespit etti.

Şüpheliler yakalandı

Polis, saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın hedefini gözüne kestirdikten sonra silahını çıkarıp ateş ettiği, kurşunların hedefi olan Acar'ın yere yığıldığı ve çevrede büyük panik yaşandığı görüldü.

Bunlar da Var

Ankara Çankaya’da dehşet: Sarımsak satan kişi başından vurularak öldürüldü
Ankara Çankaya’da dehşet: Sarımsak satan kişi başından vurularak öldürüldü
Aydın Nazilli’de feci kaza: 8 yaralı
Aydın Nazilli’de feci kaza: 8 yaralı
AVM genel müdürü kira kavgasında öldürüldü! Cinayet anı kamerada!
AVM genel müdürü kira kavgasında öldürüldü! Cinayet anı kamerada!
İnegöl’de kamyonla motosiklet çarpıştı: 2 kişi ağır yaralandı
İnegöl’de kamyonla motosiklet çarpıştı: 2 kişi ağır yaralandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle