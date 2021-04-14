Emekli amiral Ergun Mengi’nin ifadesi ortaya çıktı: Daktilo memurluğu yaptım

Millet iradesini hedef alan darbe imalı bildiride imzası bulunan 104 emekli amiral arasında ilk sırada bulunan Ergun Mengi, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Tutuklama talebine rağmen serbest bırakılan Ergun Mengi'nin Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifade ortaya çıktı. Bilgi notu hazırlaması yönünde kendisine emekli olan sevdiği bir komutanının tavsiyede bulunduğunu söyleyen Mengi, "WhatsApp grubunda girdiler, çıktılar oldu. İlk Montrö konusunda taslağı ben hazırladığım için ikinci hazırlanan bu metin benim üzerime kaldı. Başka bir deyişle; bu metnin de daktilo memurluğu benim görevim gibi oldu" iddiasında bulundu.