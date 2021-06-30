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#Elmalıdavası! Rahmi Akman ve Merve Akman tutuklandı mı? Elmalı davası son durum!

#Elmalıdavası! Rahmi Akman ve Merve Akman tutuklandı mı? Elmalı davası son durum!
30.06.2021 09:54
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Elmalı dava mektubu resimli anlatım Türkiye'nin ilk sırasına yerleşti. Elmalı davası son durum vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Merve - Rahmi Akman tutuklandı mı sorularına yanıt aranmaya başlandı. Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G ve ağabeyi İ.E.G.'nin cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada anne ile üvey baba gözaltına alınmıştı. Anne ve üvey baba için tahliye kararı verilmesine sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Konuyla ilgili açıklamalar peş peşe geldi. Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi. Peki Merve - Rahmi Akman son dakika tutuklandı mı? Elmalı dava mektubu (resimli anlatım) nedir? Elmalı davası son durum nedir?


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