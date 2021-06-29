Elmalıdavası! Merve Akman kimdir? Elmalı davası nedir?

Sosyal medya gündemine gelen elmalı davası hakkında gelişmeler araştırılmaya başlandı. Geçen yıl Antalya’nın Finike ilçesinde yaşanan, cinsel tacize uğradıkları iddia edilen ve bunu resimlerle anlatmaya çalışan iki çocuğun davası olarak bilinen Elmalı davasında çıkan karar sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. #ElmalıDavası, #Elmalıda2Çocuk etiketiyle yapılan paylaşımlar Twitter gündeminde ilk sırada yer alıyor. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından son dakika açıklama yapıldı. Peki, Elmalı davası nasıl sonuçlandı? Elmalı davası sanıklarından Merve Akman kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar!

Antalya'nın Finike ilçesinde geçen sene meydana gelen 7 ve 10 yaşlarındaki iki kardeşin istismara uğradığı ve bunu resimlerle anlatmaya çalışmasıyla bilinen Elmalı Davası hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Elmalı davası nasıl sonuçlandı? Elmalı davası sanıklarından Merve Akman kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar!

Müge Anlı çocuğa cinsel istismar olayına el attı! Valiye seslendi!

ELMALI DAVASI OLAYI NEDİR?

Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla anne ve üvey baba tutuklanmıştı. 2 kardeşin istismarını çizimlerle anlattığı olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bababanne, eski gelini ve kocası ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi olmuştu. Soruşturma sonrası anne ile üvey baba tutuklanmıştı. Yapılan yargılama sonrasında anne ile üvey baba Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

Bakanlık'tan 'Elmalı Davası' açıklaması

İki kardeşin istismar olayı ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi;

BAKANLIK'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

Antalya Elmalı'da gerçekleşen iki kardeşin istismar edilmesi olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır.

Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır. 05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.

SON DAKİKA: ELMALI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI!

Elmalı Cumhuriyet Başsavçcılığı; Antalya Elmalı'da 2019 yılında İki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır.

MERVE AKMAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

7 yaşındaki G.E.G. ve 10 yaşındaki ağabeyi İ.E.G.'nin annesi olan Merve Akman'ın, öz çocuklarına yıllarca istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

ELMALI DAVASI SANIĞI MERVE AKMAN TUTUKLANDI MI?

Geçtiğimiz Ocak ayında, 3. duruşması düzenlenen davada Merve Akman ve eşi Rahmi Akman serbest bırakıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaparak çocukların psikolojik destek aldığını, sürecin ise yakından takipçisi olunacağını bildirdi.