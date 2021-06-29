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'Sus bizden duyulmasın!' Büşra Büyükşen'in sakladığı sır ne? Müge Anlı'ya konuştu!

'Sus bizden duyulmasın!' Büşra Büyükşen'in sakladığı sır ne? Müge Anlı'ya konuştu!
29.06.2021 15:58 - Son Güncelleme: 29.06.2021 15:59
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Müge Anlı'ya konuştu! Konya'da öldürülen Büyükşen çiftinin sağ kurtulan kızı Büşra'nın sakladığı sır yasak aşk mı? Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Konya'daki evlerinde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayetine dair izler araştırılıyor. Bugün Müge Anlı canlı yayınında konuşan Konya'da yaşayan bir vatandaş, cinayete kurban giden ailenin kızı Büşra hakkında ortaya atılan iddia Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Büşra Büyükşen anne ve babasının katil ya da katillerini saklıyor mu? Yenge Betül Büyükşen ve Büşra Büyükşen hakkında Müge Anlı canlı yayınında tanıktan şok sözler!


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