Elmalı Davası! Müge Anlı çocuğa cinsel istismar olayına el attı! Valiye seslendi! 'Elinizi vicdanınıza koyun'

Sosyal medyada #ElmalıDavası, #Elmalıda2Çocuk etiketiyle yapılan paylaşımlar Twitter gündeminde ilk sırada yer alıyor. Sosyal medyada büyük infial yaratan olayı Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı kendi programında sessiz kalmadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Anlı olaya el attı ve Manisa Valisine seslendi. İşte Anlı'nın 'Elinizi vicdanınıza koyun' diyerek yaptığı o açıklama...

Antalya'nın Finike ilçesinde geçen sene meydana gelen 7 ve 10 yaşlarındaki iki kardeşin istismara uğradığı ve bunu resimlerle anlatmaya çalışmasıyla bilinen Elmalı Davası hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Elmalı davası nasıl sonuçlandı? Elmalı davası sanıklarından Merve Akman kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar!

ELMALI DAVASI OLAYI NEDİR?

Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla anne ve üvey baba tutuklanmıştı. 2 kardeşin istismarını çizimlerle anlattığı olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Babaanne, eski gelini ve kocası ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi olmuştu. Soruşturma sonrası anne ile üvey baba tutuklanmıştı. Yapılan yargılama sonrasında anne ile üvey baba Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

İki kardeşin istismar olayı ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi;

BAKANLIK'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

Antalya Elmalı'da gerçekleşen iki kardeşin istismar edilmesi olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır.

Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır. 05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.

MERVE AKMAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

7 yaşındaki G.E.G. ve 10 yaşındaki ağabeyi İ.E.G.'nin annesi olan Merve Akman'ın, öz çocuklarına yıllarca istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

ELMALI DAVASI SANIĞI MERVE AKMAN TUTUKLANDI MI?

Geçtiğimiz Ocak ayında, 3. duruşması düzenlenen davada Merve Akman ve eşi Rahmi Akman serbest bırakıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaparak çocukların psikolojik destek aldığını, sürecin ise yakından takipçisi olunacağını bildirdi.