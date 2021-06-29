Haberler Video Haber Videoları 'Elmalı Davası' Sosyal medyada gündem olan çocuğa cinsel istismar olayına Bakanlık'tan açıklama

'Elmalı Davası' Sosyal medyada gündem olan çocuğa cinsel istismar olayına Bakanlık'tan açıklama

'Elmalı Davası' Sosyal medyada gündem olan çocuğa cinsel istismar olayına Bakanlık'tan açıklama
29.06.2021 11:48
Ana Sayfa 05:28
Çarpıtma haber medya terörüdür
Ana Sayfa 48:44
MHP lideri Bahçeli'den önemli...
Ana Sayfa 00:26
Demet Şener'den straplez...
Ana Sayfa 02:16
Ertuğrul Gazi'ye ilk nakil
Ana Sayfa 02:26
40 tünel tam tamına 56,7...
Ana Sayfa 00:41
Karabiberim'in esmer güzeli...
Ana Sayfa 02:26
Yangında korku dolu anlar: 1...
Ana Sayfa 01:02
Elazığ'da korkutan deprem!
Ana Sayfa 01:08
Komşuların gürültü kavgası...
Ana Sayfa 00:48
CHP yandaşı Halk TV’de bir...
Ana Sayfa 00:30
Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:25
Katar algısı tutmayan CHP...

Son dakika haberleri... Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki yağıyor. #ElmalıDavası etiketiyle yapılan paylaşımlar Twitter gündeminde ilk sırada yer alıyor. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamada bulundu. Her iki çocuğun da psiklojik destek aldığı belirtilerek "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" denildi.


Haber Videoları