'Elmalı Davası' Sosyal medyada gündem olan çocuğa cinsel istismar olayına Bakanlık'tan açıklama

Son dakika haberleri... Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki yağıyor. #ElmalıDavası etiketiyle yapılan paylaşımlar Twitter gündeminde ilk sırada yer alıyor. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamada bulundu. Her iki çocuğun da psiklojik destek aldığı belirtilerek "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" denildi.