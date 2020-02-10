Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya küfür! Aşıkkutlu o anları anlattı 10.02.2020 19:28

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meclis oturumu sırasında AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu ile arasında geçen diyalog esnasında, Aşıkkutlu'ya küfür etti. Aşıkkutlu İmamoğlu'nun eleştiriye küfürle karşılık verdiğini ifade etti. Bu küfürün Bir belediye başkanına yakışmadığını ifade eden Aşıkkutlu, "kötü söz sahibinindir" diyerek her şeyin aslına rücu edeceğini söyledi.