DİĞER İŞTİRAKLER İÇİN İSTENEN BORÇ TALEBİ

İBB yönetimi 11 Mayıs'taki Olağanüstü Meclis oturumunda Kovid-19 pandemisi nedeniyle gelirlerinin düştüğünü öne sürerek iştirak şirketlerinin de gelir elde edemediğini belirterek borçlanma talebinde bulundu. 11 Mayıs'ta istenen diğer borçlanmalar:



AĞAÇ A.Ş: 46 milyon TL

BELTUR A.Ş: 48 milyon TL

BİMTAŞ A.Ş: 18 milyon TL

HAMİDİYE A.Ş: 21 milyon TL

İGDAŞ A.Ş: 1,05 milyar TL

İSBAK A.Ş: 38 milyon TL

İSFALT A.Ş: 84 milyon TL

İSTAÇ A.Ş: 128 Milyon TL

İSTANBUL ENERJİ A.Ş: 66 milyon TL.

İstanbul Halk Ekmek A.Ş: 41 milyon TL.

ŞEHİR HATLARI A.Ş: 32 milyon TL.

METRO İSTANBUL A.Ş: 127 Milyon TL

İSTON A.Ş: 38 Milyon TL.

KÜLTÜR A.Ş: 58 Milyon TL.

SPOR İSTANBUL A.Ş: 38 milyon TL.

İSYÖN A.Ş: 7 milyon TL.

25 YILDA ANCAK DÜZELTTİK BİR 25 YIL DAHA GEREKECEK

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu 11 Mayıs'taki olağanüstü mecliste borçlanmalar görüşüldüğü esnada , İBB'nin yaptığı borçlanmaları eleştirerek, "Buraya sosyal yardım yapmaya değil. Yaklaşık 12 milyar TL borçlanma ile geldiniz. İBB'nin bütçesi 25 milyar TL siz bütçenin yüzde 50'ye yakını kadar borçlanma yapmak istiyorsunuz. Bu şekilde belediyeyi batırır, iflas ettirirsiniz. Hani bu kentte israf vardı önleyecektiniz? Niye önlemediniz? Nerede o israflar? Hani bu kentin bütçesini yüzde 50 artıracaktınız? Haydi pandemiden dolayı yüzde 10 artırsaydınız nerede bu gayretler? Ey İstanbullular! Burası İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlerle İstanbul'un geleceğini aydınlığa taşımak isteyenlerin platformudur. Biz İstanbul'un geleceğini aydınlığa taşımak istiyoruz. Bu borçlanma teklifinize biz eğer evet dersek bu şehrin geleceğini ancak 25 yılda CHP'den alıp düzelttik bir daha düzeltmek için bir daha 25 yıl gerekecek" ifadelerini kullanarak eleştirmişti.