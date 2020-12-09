CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun’un, ‘Otobüs sayısı azalmadı’ yalanı elinde patladı: Vatandaşlar sert tepki gösterdi
CHP'li İBB'nin Sözcüsü Murat Ongun'un koronavirüs salgını döneminde otobüs sayısının azalmadığını iddia etmesi vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı. Bir vatandaş, "İBB beyaz masaya yazdık kaç sefer. Hadımköy'e otobüsler silme dolu gidiyor. Sonunda koronamızı da olduk,15 gündür evdeyim" ifadelerini kullanarak şikayetini dile getirirken bir başka vatandaş da "10 dakikada bir geçen 132S hattınız 20 dakikada bir, yarım saatte bir kalkıyor. Ya da KM31 hattınız saatte bire kadar düştü" ifadeleriyle Ongun'u yalanladı. İşte Murat Ongun'un iddiasına vatandaşlardan gelen tepkiler...
09.12.2020 21:39
- Son Güncelleme: 09.12.2020 22:00
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