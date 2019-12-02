Ekrem İmamoğlu adeta İstanbullulara hizmet etmemek için gelmiş! Kanal İstanbul hakkında skandal sözler! 02.12.2019 15:42

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümetin çılgın proje diye açıkladığı Kanal İstanbul’a dil uzattı. İmamoğlu, İstanbul için tarihi bir öneme sahip olan proje için 'cinayet' ifadesini kullandı

Göreve geldiği günden bu yanan İstanbullulara hizmet etmek yerine yapılacak tüm hizmetleri de engellemeye çalışan İmamoğlu, proje için ucube nitelendirmesinde bulundu.

KANAL İSTANBUL'DA CİNAYET PROJESİ DEDİ

Tüm dünyanın merakla beklediği Kanal İstanbul için Ekrem İmamoğlu "Özetle proje, İstanbul'a ihanet projesi bile değil çok net bir cinayet projesidir. Bu proje yapılırsa, İstanbul tarihsel birikimlerini kaybedecek. İstanbul'un böyle bir önceliği yoktur. İstanbul'da yeni rant alanları açmak amaçlanmıştır. Böyle bir şeyi düşünmek bile ihanettir" ifadelerini kullandı.